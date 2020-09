Cairo: "Giusto riaprire gli stadi ma bisogna farlo con grande prudenza"

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Riaprire gli stadi al pubblico "è giusto, ma bisogna farlo con grande prudenza, attentissimi a non mettere a repentaglio la salute della gente". Così Urbano Cairo, intervistato da Radio24 per i 15 anni di presidenza del Torino. "Giocare in stadi vuoti mette tristezza - ha aggiunto - è giusto quindi procedere con grande attenzione, la salute delle persone è la cosa principale, si deve quindi avere l'obiettivo della riapertura in totale sicurezza, ragionando per esempio sulla riduzione della capienza. A giugno non ero d'accordo che il campionato riprendesse - ha detto ancora Cairo - poi mi sono ricreduto. Ora è giusto pensare a riammettere il pubblico, ma va fatto con grande prudenza". (ANSA).