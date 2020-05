Cairo: "Sarà una lunga traversata, ma tutti insieme usciremo da questa situazione"

Urbano Cairo, presidente del Torino, tramite il suo account Instagram ha mandato un messaggio in vista della ripartenza: "Sarà una lunga traversata del deserto. Alla fine però, raddoppiando gli sforzi, non perdendo mai la fiducia, aiutando chi ha dei momenti di sconforto a non mollare, lavorando in squadra fianco a fianco, continuando ad avere coraggio anche quando pensi di non farcela più, alla fine ce la faremo e con grande impegno di tutti usciremo da questa brutta situazione. Ce la faremo perché se lo vogliamo fortissimamente nulla è impossibile! Io ci credo!".