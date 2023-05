Calabria a Dazn: "Stagione positiva: maggiori difficoltà sul piano fisico. Vogliamo alzare trofei"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Calabria è intervenuto a Dazn nel postpartita di Juventus-Milan, vinta 1-0 dai rossoneri. Le sue parole.

Sull'assist: "Ho appena rivisto. Eh, Oli sappiamo tutti che in area è fantastico: sucuramente una bella palla ma poi lui ha fatto il suo. Se gli lasci un minimo spazio e ti purga"

Sulla Champions: "Ci sentiamo bene, era il nostro obiettivo. Lo abbiamo tirato troppo per le lunghe ma siamo venuti qua per vincere"

Sulla stagione: "Si stagione positiva: non è scontato vincere tutti gli anni lo scudetto. Siamo riusciti a tornare in Champions e in questa edizione siamo arrivati in semifinale andando oltre le aspettative. Forse la Champions ci ha tolto anche qualcosa in campionato: è stata una stagione un po' così con il Mondiale e infortuni lunghi di giocatori importanti. Alla fine è una stagione positiva"

Sull'insegnamento della stagione: "Che tutte le partite sono importanti. Qualche rammarico lo abbiamo, ci sono state difficoltà che ci faranno crescere l'anno prossimo. Abbiamo un anno più di esperienza. Abbiamo visto quanto è bello arrivare in fondo alle competizioni. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa trofei"

Giocare con lo Scudetto sul petto: "Ovvio che anche le altre squadre si aspettano tanto da noi. Dopo che si vince il campionato, l'asticella si alza per tutti: ci sono ancora più aspettative e forse in alcuni momenti abbiamo patito questa cosa. Anche se certe difficoltà le abbiamo avute più sull'aspetto fisico che mentale. Sinceramente è un anno che ci sarà da insegnamento"

Ora si alza l'asticella ancora: "Sono d'accordo. L'obiettivo del Milan è sempre alzare l'asticella e gli obiettivi: vincere dei trofei. L'anno scorso abbiamo fatto grande stagione: quest'anno una grande Champions ma non un grande campionato. Dovremo essere bravi noi a far combaciare le cose. Sicuramente un po' rosico non aver vinto nessun trofeo, perchè abbiamo le potenzialità. Quest'estate sarà molto importante per noi"