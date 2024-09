Calabria a rischio anche per il Lecce: ieri non si è allenato

Nella mattinata di ieri sono ripresi gli allenamenti a Milanello, dopo il giorno di riposo che Fonseca ha concesso alla squadra all'indomani del derby vinto. Al lavoro con il gruppo non si è ancora visto Davide Calabria: il capitano rossonero ha saltato la gara con l'Inter a causa di un affaticamento all'aduttore e non ha ancora recuperato. Per questo motivo se anche questa mattina non dovesse essere tornato in gruppo, il terzino rischierebbe di saltare anche la partita con il Lecce in programma venerdì sera. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN - LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it