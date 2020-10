Calabria al CorSport: “Concorrenza? Fondamentale avere tante alternative. La società ha preso giocatori importanti”

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Davide Calabria ha parlato anche del rapporto con Pioli e della concorrenza tra i terzini: “Con mister Pioli parliamo tantissimo, specie nel periodo in cui non stavo rendendo e in cui la squadra non stava facendo bene. Dialogando abbiamo capito quali erano i punti da migliorare e questo sottolinea quanto sia importante discutere all’interno di una squadra per crescere. Parlare ci ha aiutato e mi ha dato sicurezza e in campo credo di aver ricambiato la fiducia che mi ha concesso. Se la concorrenza con Dalot e Conti mi stimola? Come ha detto più volte il mister è importante avere tutti titolari. La società ha preso giocatori importanti e i frutti si stanno vedendo sul campo. Si gioca ogni tre giorni quindi è fondamentale avere tante alternative, contare su 20 giocatori pronti ad entrare in campo”.