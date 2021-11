Calabria, Bastoni e Biraghi out, Il Messaggero: "L'Italia perde i pezzi"

"L'Italia perde i pezzi". Non usa mezze misure l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero per commentare il momento della nazionale italiana. Il ct azzurro Mancini domani non avrà a disposizione Biraghi, Bastoni e Calabria per la sfida contro l'Irlanda del Nord. Assenze che vanno a sommarsi con quella di Chiellini per il pacchetto arretrato per una sfida molto importante ai fini della qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.