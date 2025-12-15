Calabria: "Coppa Italia grande gioia, sapevo che avremmo vinto. Speravo solo di non incontrare il Milan..."

Davide Calabria, ex capitano rossonero, è stato intervistato da Rivista Undici. Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come mai prima d’ora.

A Bologna qualche mese fa ti è tornato il sorriso. Che esperienza è stata?

"Non conosco tutte le squadre del mondo ma penso che Bologna fosse sicuramente una delle migliori nelle quali potessi capitare. E infatti mi è dispiaciuto non poterci restare. L’energia tra città, squadra e spogliatoio era bellissima, super piacevole. Sono stato molto contento. Io non volevo andare via dal Milan, ma trovare una situazione come quella mi ha riportato a essere felice. Ho trovato una squadra dove sono stato bene. Bologna fai fatica a spiegarla, tutto l’ambiente è molto famigliare. Avevo il Milan come unico riferimento, ho trovato una dimensione nuova, con una vicinanza alla squadra incredibile. Mi hanno voluto bene sin da subito. Purtroppo quell’infortunio fortuito in Coppa Italia mi ha tolto qualche settimana dal campo ed ero dispiaciuto, in quel momento ero titolare e le stavo giocando tutte. Ma poi è arrivata la Coppa Italia, la ciliegina sulla torta di un percorso e della gioia che si sta respirando in quella città".

E la Coppa Italia?

"Una grande gioia. Ne siamo stati travolti quando abbiamo fatto il giro in pullman per le strade della città. Vincere una coppa per Bologna è stato un evento fuori dal normale. A Milano vincere era una cosa che doveva essere fatta, e io ero cresciuto con questa mentalità. Per i bolognesi e il Bologna invece è stata una novità. Stra meritata. Dopo le prime partite dentro di me ero sicuro sin da subito che avremmo vinto. Anche nello spogliatoio c’era la sensazione di poter vincere la Coppa Italia. Per caricarmi e caricare l’ambiente avevo appeso delle foto della coppa un po’ ovunque: nel mio armadietto, in spogliatoio, fuori dalla palestra e in fisio. Ma lo sentivo, lo dicevo spesso anche ai miei amici. Speravo solo di non incontrare il Milan in realtà…".