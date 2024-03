Calabria elogia Pioli: "Bravissimo a inserirsi in un momento complicato"

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero sui sette allenatori in nove anni al Milan: "I primi anni in prima squadra, il Milan era diverso e in un momento di difficoltà e di cambiamento. Era difficile portare avanti un percorso sia a livello umano che professionale. Non è stato un periodo bellissimo per il Milan ma come nella vita ci sono momenti e momenti. Il Milan è tornato e salirà sempre di più, come è stato negli anni d'oro".

Poi le parole su Stefano Pioli che ha interrotto la striscia: "Bravissimo a inserirsi in un momento complicato per la squadra ma anche per lui. Questa situazione ci ha unito ancora di più: siamo partiti in difficoltà i primi tempi ma toccando il fondo siamo dovuti risalire con unghie e denti. Lui non ha mollato e ha creduto nel lavoro. Così è stato dal primo all'ultimo membro dello staff, unendo il gruppo che ha vinto"