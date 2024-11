Calabria escluso dai titolari, Parolo: "Alcuni giocatori pensano di avere degli status"

Questa sera all'U-Power Stadium di Monza ci sarà una novità sulla corsia destra di difesa: riposo per Emerson Royal, ma non giocherà Davide Calabria bensì Filippo Terracciano. L'ex calciatore Marco Parolo ha commentato ai microfoni di DAZN questa scelta:

"Alcuni giocatori pensano di avere degli status, dei posti quasi garantiti. Fonseca questo lo sta togliendo. Non è facile switchare, dato che Calabria che era capitano con Pioli e ora si ritrova sorpreso a Terracciano che con l'allenamento e la voglia trova minuti. È un monito anche per lui e se vuol tornare titolare deve impegnarsi di più in allenamento".

Sui problemi in difesa del Milan

"Dietro il Milan ha bisogno di trovare un equilibrio, Fonseca sta ruotando tanto e questo non aiuta a trovare stabilità nel reparto".

MONZA - MILAN

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Bercigli e Perrotti.

IV UFFICIALE: Mariani.

VAR: Serra.

AVAR: Maresca