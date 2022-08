MilanNews.it

Nuovo traguardo per Davide Calabria dopo la gara di ieri contro l'Udinese: il terzino rossonero ha raggiunto quota 150 presenze in Serie A con la maglia del Milan. Ciliegina sulla torta, lo ha fatto con la fascia da capitano al braccio, di cui quest'anno è titolare indiscusso. Per lui la vittoria dello Scudetto e di una Supercoppa.