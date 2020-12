Calabria migliora il feeling col gol: due reti nel 2020, quattro in totale col Milan

Davide Calabria, autore del momentaneo 1-1 in Genoa-Milan, ha trovato il suo quarto gol in maglia rossonera. Il laterale classe '96, in questo 2020, ha realizzato due reti: la prima a luglio contro il Bologna e poi quella di Marassi del 16 dicembre. I precedenti due centri risalgono al 2018, quando Calabria segnò all'Olimpico contro la Roma e poi al San Paolo contro il Napoli.