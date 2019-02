Calabria: "Serata perfetta, altri tre punti per continuare il nostro cammino"

"Serata perfetta, altri tre punti per continuare il nostro cammino". Così Davide Calabria sui social network dopo la vittoria del Milan per 3-0 contro il Cagliari. Per il terzino destro rossonero un assist per la rete di Lucas Paquetà, e una prestazione di grande livello. Elogiato anche da Gattuso in conferenza post gara, Calabria sta attraversando un periodo molto positivo, dimostrando una crescita costante dal punto di vista mentale e del rendimento.