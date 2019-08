Calabria sul metodo di Giampaolo: "Noi che lavoriamo con lui dall'inizio sappiamo già cosa fare"

Davide Calabria, intervenuto a Milan Tv, ha parlato del lavoro di Giampaolo e dei nuovi giocatori che arriveranno: "Stiamo mettendo tanti aspetti del suo gioco all'interno del gruppo, stanno arrivando pian piano giocatori, non sarà facile neanche per lui, ma noi che siamo in campo dall'inizio sappiamo cosa fare in determinati aspetti della partita, dobbiamo migliorare tanti dettagli, il mister è ossessionato dai dettagli e dovremo essere bravi a sfruttare questo precampionato".