Calabria sul recupero: "Volevo esserci per l'inizio del ritiro, sono rimasto a Milanello qualche giorno in più"

Davide Calabria, intervistato da Milan Tv, ha parlato del suo recupero dopo l'infortunio accusato alla fine della scorsa stagione: "Sono riuscito a recuperare in tempo per l'inizio del ritiro, sono molto contento, sono rimasto qua qualche giorno in più per essere al cento per cento subito col nuovo mister. Era una cosa che volevo fortemente, per fortuna insieme allo staff medico ci siamo riusciti".