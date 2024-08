Calamai: "Corsa scudetto: Inter in pole, Milan meglio della Juve"

Sabato si parte. Prime sfide. E tra queste un intrigante Milan-Toro. Vi svelo la mia pole-scudetto a mercato aperto. Uno scenario che potrei correggere a fine agosto quando i giochi sul fronte acquisti potrebbero imporre qualche cambio di rotta.

PRIMA FILA (Inter-Milan)

L’Inter è in fuga. Difficile trovare un parere contrario tra gente di calcio. E’ davanti perché ha confermato il blocco che ha stravinto l’ultimo campionato. Perché, se possibile, ha un Lautaro ancora più forte. Perché ha più alternative in attacco. Perchè ha imparato a convivere con lo stress fisico e mentale della Champions. Insomma. La corsa al titolo ha già un riferimento chiaro.

Dietro, al momento, c’è il Milan. Che non è completo. Che ha un nuovo tecnico, Fonseca, da verificare. Che spera di avere un Morata da venti reti. Ibra spera nell’esplosione di Pulisic. E intanto cerca Fofana. Il Milan è lontano dall’Inter ma sembra almeno avere una sua quadratura. La corsa scudetto riparte dal derby di Milano.

SECONDA FILA (Juve-Roma)

Il diesse Giuntoli si è preso la Juve. E, giorno dopo giorno, la sta modellando a sua immagine e somiglianza. L’innesto di Thiago Motta in panchina sta funzionando ma la squadra è da completare. Se oggi la squadra bianconera avesse già in rosa Kup e Gonzalez allora potrebbe essere lei l’anti Inter. Ma questi due grandi giocatori non sono ancora arrivati.

La Roma ha generato entusiasmo con la coppia Dybala e Soule e con l’arrivo dio Dovbyk. Il talento al potere. Se l’argentino riuscisse a vivere una stagione senza grandi infortuni allora il valore del gruppo De Rossi salirebbe di colpo. Inoltre c’è un’aria frizzante nel pianeta giallorosso che ha preso atto con piacere dei nuovi investimenti del patron Friedkin.

TERZA FILA (Atalanta e Napoli)

La Dea e la squadra di Conte hanno il problema centravanti. L’infortunio di Scamacca + u colpo terribile. La società bergamasca ha reagito subito portando alla corte di Gasperino il vice di Scamacca in Nazionale cioè Retegui. Vedremo se questo cambio in corsa funzionerà. Lo seguirà con attenzione anche il cittì Spalletti.

Il Napoli aspetta i soldi di Osimhen e per il momento non può tesserare Lukaku. Conte sperava di iniziare la sua avventura sulla panchina partenopea con la squadra già pronta. Il Presidente De Laurentiis deve trovare una soluzione prima possibile.

QUARTA FILA (Lazio-Bologna)

Il Presidente Lotito non vive giorni sereni. Ma è convinto di poter consegnare al nuovo tecnico Baroni una squadra in grado di restare ai margini della zona Champions. Ma ci sono ancora tanti interrogativi.

Vive gli stessi dubbi il Bologna del dopo Thiago, Calafiori e Zirkzee. Merita di essere seguita con grande attenzione la delicata sfida di Vicenzo Italiano che deve dimostrare di avere idee calcistiche da alta classifica. Puntando magari sui gol di Castro. Una delle tante invenzioni del diesse Sartori.