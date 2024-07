Calamai dubbioso: "Morata è il centravanti da tanti gol di cui ha bisogno Fonseca? Non mi convince"

vedi letture

Nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic ha dato qualche novità sul mercato del club, dichiarando che i rossoneri hanno bene in mente chi sarà il prossimo centravanti del Milan e sperando di chiuderlo nei prossimi giorni. Non sarà Joshua Zirkzee che è stato etichettato come il "passato". Il club invece sta puntando tutto su Alvaro Morata che, però, deve prima terminare l'esperienza agli Europei. Di questa eventualità ha parlato Luca Calamai nell'Editoriale di questa mattina su Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Calamai su Alvaro Morata e il Milan: "Sono curioso di valutare il primo mercato di Ibra. Il Milan per tornare a essere una realtà di vertice in Italia e in Europa ha bisogno di un grande bomber. Il nome più gettonato del momento è Morata. Niente da dire sul valore dello spagnolo. Ma è il centravanti da tanti gol di cui ha bisogno il nuovo tecnico rossonera Fonseca? Ci sarebbe un clamoroso salto di qualità tra il vecchio Giraud e Morata? Sinceramente questa ipotesi non mi convince".