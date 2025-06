Calamai fiducioso: "Vedo in rampa di lancio il nuovo Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Luca Calamai ha parlato di Milan e dell'accurata scelta di affidare la panchina rossonera nella prossima stagione ad un allenatore esperto, pragmatico ma soprattutto vincente (in Italia) come Massimiliano Allegri. Questo il suo pensiero sugli sviluppi che si stanno registrando in casa Milan:

"[...] Vedo invece in rampa di lancio il nuovo Milan. Finalmente ci sono due leader veri nella catena di comando, Parlo del direttore Tare e di Max Allegri. Numeri uno nei loro settori. Mi aspetto dal club rossonero un mercato di qualità. Arrivo a dire che non avendo lo stress da Coppa il Milan di Allegri potrebbe diventare nella prossima stagione il Napoli di Conte. Insomma un grande protagonista, fin dal primo giorno, per la lotta al titolo. Certo, serviranno acquisti di livello. E di personalità.

Ma Tare sa come muoversi e come scegliere bene[...]".