Calamai: "L’abilità tattica di Morata può permettere al Milan di giocare con quattro punte"

vedi letture

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato così di Alvaro Morata: "Anche il Milan ha un bomber che spinge. Morata sta trovando il giusto feeling con mister Fonseca. Ha segnato due reti in questo avvio di torneo e sembra la figura giusta per esaltare il potenziale offensivo rossonero.

L’abilità tattica dell’ex Atletico Madrid può permettere al Milan di reggere un reparto a quattro punte. Alvaro ha anche emozionato tutti per essere sceso in campo con i capelli rasati come forma di sostegno per i ragazzi malati di tumore".