Calcagno (Aic): "La salute degli atleti viene prima della regolarità dei campionati"

A Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, per parlare delle ultime vicende che riguardano il calcio e l'emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sui calciatori e sulla loro potenziale paura di essere contagiati: "La tranquillità non c'è e non è il termine più appropriato. Ci sono percezioni differenti, è ovvio che la tutela della salute è il bene primario da perseguire. Le delibere del Governo permettono di giocare a porte chiuse e monitoriamo che tutto sia seguito a livello sanitario. Poi non sappiamo cosa accadrà, speriamo si possa finire i campionati, ma la regolarità degli stessi viene comunque dopo la salute degli atleti e di chi lavora accanto a loro".