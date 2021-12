Calcagno: "Finalmente anche altri si sono accorti che i calendari sono troppo intasati"

Il Presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sui calendari troppo intasati dei club. Calcagno ha detto: “Mi fa piacere che finalmente se ne siano accorti anche gli altri. La prima indagine fatta su questo argomento risale addirittura a 4 anni fa. Ricerca che abbiamo riproposto di recente con FIFPRO: i top player giocano più di 70 partite all’anno, di cui 50 con meno di 4 giorni di recupero. Alcuni di loro arrivano a fare addirittura 90mila chilometri l’anno. È fuori dubbio che non si possa continuare così. Tutti quanti siamo consci del fatto che il valore aggiunto a livello economico possono darlo solo alcuni tipi di competizioni. Ma non dobbiamo rincorrere i grandi eventi e, soprattutto, distribuire le risorse in maniera più equa, per evitare eccessive concentrazioni di ricchezza. Va tenuto in debito conto il merito sportivo, salvaguardando le competizioni nazionali”.