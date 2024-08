Calcio, al via la stagione di Sky con 1.900 partite da vedere

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Più partite, più campioni, più scontri diretti tra le big italiane ed europee_ nella Casa dello Sport di Sky, al via dal 16 agosto la nuova stagione 2024-2025, con 11 mesi non stop. Oltre 1.900 partite e più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento. Su Sky e in streaming su NOW stanno per ripartire le sfide dei campionati nazionali e internazionali, con la Serie A Enilive al via sabato 17 agosto - tre partite su dieci a giornata collocate in nuovi slot serali, il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big - la Serie C NOW (dal 23/08) e i grandi campionati internazionali in esclusiva di Premier League inglese (dal 16/08) e Bundesliga tedesca (dal 23/08, con la Coppa di Germania e la Supercoppa in programma rispettivamente il 16/08 e 17/08).

Tutto questo aspettando le grandi notti europee, a partire dalla nuova Uefa Champions League, che dal prossimo 17 settembre prenderà il via con il nuovo format e per la prima volta con cinque italiane in campo, dopo i play off dei preliminari in programma su Sky il 20/21 e 27/28 agosto. Ben 185 delle 203 partite della massima competizione europea saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per ogni stagione fino al 2027, e grazie a Diretta Gol saranno trasmesse in esclusiva anche tutte le partite della UEFA Europa League (dal 25/09) e della UEFA Conference League (dal 3/10). In attesa del fischio d'inizio della stagione, mercoledì 14 agosto è di scena in esclusiva la finale della UEFA Super Cup tra Real Madrid e Atalanta. Tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. (ANSA).