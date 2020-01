Calcio: Collegio garanzia, annullata inibizione per De Luca

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il collegio di garanzie dello sport presso il Coni ha prosciolto Felicio De Luca, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e del Collegio Sindacale della LND, annullando l'inibizione di quattro mesi comminata dal Tribunale federale nazionale. Il collegio a Sezioni Unite (Presidente Franco Frattini, Relatore Massimo Zaccheo), ha accolto il ricorso di De Luca dichiarando "il difetto di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva". "Finalmente è stata affermata la mia estraneità ai fatti e la linearità dei comportamenti - ha dichiarato De Luca, che si era dimesso da presidente dei revisori dei conti a seguito del provvedimento disciplinare -. Un sentito ringraziamento, oltre che ai Legali che mi hanno assistito, al Presidente Cosimo Sibilia e ai membri del Consiglio Direttivo della Lnd per la vicinanza e per aver creduto nella correttezza del mio operato. Una volta rese note le motivazioni, tutelerò la mia immagine personale e professionale in ogni sede". L'accusa, che aveva portato al deferimento da parte della procura federale, era in sostanza quella di un doppio ruolo con conflitto di interessi. (ANSA).