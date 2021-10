Calcio donne: 3-0 a Croazia,terza vittoria Italia verso Mondiali

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Prosegue con una nuova vittoria la corsa dell'Italia femminile verso il Mondiale del 2023. Davanti ai 1.700 tifosi presenti allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro (L'Aquila) arriva il secondo successo con la Croazia - il terzo nel girone di qualificazione - che consente alla nazionale guidata da Milena Bertolini di mantenere la vetta del Gruppo G. Una serata impreziosita dal ritorno in campo di Guagni e dalla prima rete in azzurro di Pirone, che ha chiuso la partita dopo l'uno-due iniziale firmato da Cernoia e Girelli. Le azzurre, nonostante le tante occasioni create, hanno più volte graziato le croate, non riuscendo a chiudere subito il match come auspicato alla vigilia dalla Ct, che ha però apprezzato lo spirito con cui sono scese in campo le sue calciatrici: "Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno avuto l'atteggiamento giusto, soprattutto nei primi minuti di gioco - ha dichiarato subito dopo il fischio finale -. Con il passare dei minuti ci siamo abbassate un po' troppo ma nella ripresa abbiamo ripreso a giocare come sappiamo anche se essere avremmo dovuto più precise e più ciniche. Questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare". Martedì Gama e compagne scenderanno in campo a Vilnius (ore 17.30, diretta su Rai 2) per sfidare le padrone di casa della Lituania, ancora a quota zero punti dopo aver perso contro Svizzera e Romania. (ANSA).