Calcio e Finanza - Milan dimezzato il passivo rispetto allo scorso anno: rosso a 96.4 milioni di euro nel 20/21

Secondo quanto appreso e riportato da Calcio e Finanza, Il Milan ha chiuso il bilancio 2020/21 con perdite per 96,4 milioni di euro. Il cda rossonero ha approvato i bilanci della scorsa stagione, che si è chiusa con un rosso dimezzato rispetto a quello dell'esercizio 2019/20. Il bilancio dello scorso anno, infatti si era chiuso con un risultato negativo di 194,6 milioni di euro: i ricavi, infatti, erano scesi a 192 milioni di euro mentre i costi erano cresciuti a 378 milioni. Il Milan è dunque riuscito a invertire la tendenza, riducendo le perdite rispetto allo scorso esercizio. Per rinforzare la rosa, in particolare, sono stati investiti oltre 70 milioni di euro, mentre non sono presenti debiti nei confronti del sistema bancario.