Calcio femminile, CorSera: "La prima a San Siro è della Juve sul Milan"

Il primo gol a San Siro in una partita di Serie A femminile è stato anche l’unico. Lo scrive il Corriere della Sera dopo la vittoria per 1-0 (a segno Girelli su rigore) della Juventus contro il Milan. Ieri sera, al Meazza, c’erano mille invitate dal club rossonero per condividere una serata storica: in campo non è stata una partita spettacolare - scrive il CorSera - ma un po’ di emozione era inevitabile.