Calcio: Hernandez, felice al Milan e resto qui

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Theo Hernandez giura fedeltà al Milan e, in una intervista a Onda Cero, spazza via le voci di mercato: "Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero, ho la testa esclusivamente qui poi in futuro vedremo quello che succederà. Ma ho quattro anni di contratto e sono davvero felice. Dopo quella fatta all'Alaves, questa è la mia migliore stagione in assoluto". Il terzino francese "ringrazia" il dt Paolo Maldini per averlo convinto un'estate fa ad accettare la corte del Milan e spende parole al miele per Zlatan Ibrahimovic: "È un compagno di squadra fantastico, molto positivo. Ibrahimovic è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo". Ma sia Maldini che Ibrahimovic, con il sempre più probabile arrivo di Rangnick, difficilmente faranno parte del Milan del futuro. (ANSA).