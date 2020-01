Calcio: Ibrahimovic, Milan è sempre Milan anche in Usa

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Il Milan è sempre il Milan anche negli Usa, la storia non si cambia. La squadra non è quella di prima, ma sono successe tante cose dopo l'addio di Berlusconi. Io sono un calciatore, devo pensare solo a quello che succede in campo. Sono sempre positivo, se non credessi in questo progetto non sarei tornato". Lo dice Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. "Voglio aiutare il Milan a migliorare e personalmente voglio divertirmi in campo - prosegue -. I problemi? Difficile rispondere, se non sei dentro non sai come sono le cose. Si può e si deve fare di più. Al Milan la pressione è altissima, tutti si aspettano grandi risultati. Se giochi nel Milan, non è perchè sei stati fortunato, ma sei qui per fare grandi risultati. Europa? Pensiamo ad una partita alla volta, poi vediamo cosa succederà". (ANSA).