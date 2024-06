Calcio in lutto: è morto l'ex Arsenal Kevin Campbell, aveva 56 anni

Dopo la notizia della morte del giovanissimo portiere del Montenegro e del Millwall Matija Stakic, Arsenal ed Everton hanno annunciato la morte di Kevin Campbell, 54 anni, ex attaccante. L'inglese poco più di un mese fa aveva scoperto di essere malato, poi la situazione è rapidamente peggiorata fino praticamente ad oggi, quando si è arreso spegnendosi una volta e per tutte.

In carriera Campbell ha collezionato 148 gol in 542 partire fra Premier League, serie minori inglesi ed un'esperienza in un campionato estero, quello turco, indossando ben 8 maglie. Oltre a quelle di Everton ed Arsenal, infatti, l'attaccante ha giocato anche per il Leicester City, il Leyont Orient, il Cardiff, il West Brom, il Nottingham Forest ed il Trabzonspor.

L'Arsenal ha voluto ricordare Campbell così, con un post sui propri canali social: "Siamo devastati nell'apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin".