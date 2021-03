Calcio: Milan prova ad avvicinare l'Inter, Roma cerca riscatto

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Essere più forti delle assenze per continuare la caccia all'Inter. Il blitz contro la Roma ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan, con Ibrahimovic e Çalhanoğlu fuori per infortunio. I rossoneri di Pioli rimangono però grandi favoriti nella sfida di domani sera a San Siro contro l'Udinese. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono Donnarumma e compagni vincenti a 1,80 contro il 4,50 dei bianconeri con il pareggio che si gioca a 3,60. Tra i risultati esatti particolare attenzione merita il 2-1 uscito, complessivamente, in 18 occasioni: quello per il Milan è dato a 8,50, quello per l'Udinese, invece, pagherebbe 15 volte la posta. Lo stop interno contro il Milan ha rallentato la corsa al quarto posto della Roma di Fonseca. Pellegrini e compagni provano a ripartire da Firenze contro i viola di Prandelli a caccia di punti salvezza. I capitolini sono favoriti secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint a 2,00 rispetto al 3,75 della Fiorentina con il pareggio a 3,50. L'Over, a 1,80, si fa leggermente preferire all'Under, dato a 1,95, visto che la formazione di Fonseca, insieme allo Spezia, è la squadra che ne ha centrati di più in campionato, ben 18 su 24 uscite totali. Se il gol di Vlahovic, bomber viola ma nel mirino della Roma per la prossima stagione, si gioca a 3,25, leggermente più alta la quota per il ritorno al gol di El Shaarawy con la Roma: la rete del Faraone è a 3,50. L'Atalanta di Gasperini ospita il Crotone del neo allenatore Serse Cosmi. I tre punti per i nerazzurri sono a bassa quota, 1,18, mentre il successo per i calabresi pagherebbe 14 volte la posta. La giornata numero 25 di Serie A ha in programma il derby di Genova che, come ogni stracittadina, si presenta molto equilibrata: la vittoria del Genoa, che non batte la Sampdoria da padrone di casa dal maggio 2011, è a 2,90, il successo doriano a 2,60 mentre il pareggio è in quota a 3,10. (ANSA).