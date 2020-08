Calcio: ok protocollo, Sibilia "compiuto passo fondamentale"

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Ok del Governo al protocollo per i campionati di calcio dilettantistico e giovanile. Il documento, predisposto dalla FIGC segue di pochi giorni le aperture alle attività contenute nell'ultimo DPCM. "Un altro passaggio fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività è stato compiuto - ha commentato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Le nostre richieste e le nostre indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale con l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Oggi è stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti". (ANSA).