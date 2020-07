Calcio: Uefa sul Tas "riscontrata insufficienza prove"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'Uefa prende atto della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di ridurre la sanzione imposta al Manchester City dall'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) per la presunta violazione delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. In un comunicato l'organo che governa il calcio europeo osserva che i giudici del Tas hanno riscontrato l'insufficienza di prove definitive a conferma di tutte le conclusioni del CFCB in questo caso specifico, e che molte delle presunte violazioni erano prescritte dopo cinque anni come previsto dalle norme. Negli ultimi anni, il fair play finanziario ha avuto un ruolo importante nel tutelare i club, aiutandoli diventare finanziariamente sostenibili; la UEFA e la ECA rimangono impegnate verso tali principi. L'Uefa non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito. (ANSA).