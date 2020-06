Calcio:a luglio sentenza Tas su esclusione Man.City da coppe

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Entro un mese il Manchester City saprà se sarà escluso per due anni dalle competizioni europee e se dovrà pagare una multa di 30 milioni di euro per aver violato le norme sul fair play finanziario. L'udienza presso il Tribunale arbitrale per lo sport di Losanna tra il club inglese e l'Uefa iniziata lunedì mattina si è conclusa nel pomeriggio e il Tas ha comunicato che "la decisione dovrebbe essere emessa nella prima metà di luglio". Al termine dell'audizione - condotta in videoconferenza con partecipanti a Losanna e Londra, e testimoni esperti in vari paesi - entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per lo svolgimento del procedimento. Il collegio arbitrale incaricato della questione, composto da un portoghese, un tedesco e un francese, inizierà adesso le sue deliberazioni e preparerà il lodo arbitrale contenente la decisione. Il processo riguarda il ricorso presentato dal Manchester City contro la decisione della Camera giudicate dell'organo di controllo finanziario per club della UEFA che lo scorso 14 febbraio ha sanzionato il club inglese con l'esclusione dalla partecipazione alle competizioni europee nelle prossime due stagioni condannandolo anche a pagare una multa di 30 milioni di euro per aver commesso gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario sopravvalutando le entrate della sua sponsorizzazione nei suoi conti e nelle informazioni sul pareggio in bilancio presentate alla Uefa tra il 2012 e il 2016. (ANSA).