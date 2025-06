Calciomercato Barcellona: si inseguono Luis Diaz e Joan Garcia

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Barcellona è al lavoro per disegnare la squadra per la prossima stagione e, secondo quanto riporta 'Mundo Deportivo' nella sua edizione online, due nomi sono in cima alla lista: quello dell'esterno colombiano del Liverpool Luis Díaz e quello del portiere dell'Espanyol Joan Garcia. Con Garcia è già iniziata la trattativa mentre l'operazione per portare in blaugrana Diaz è più complessa. La tabella di marcia è chiara e il Barça non smetterà di provare a portare a termine l'perazione per il trasferimento del giocatore: il Liverpool d'altra parte ha bisogno di monetizzare per concludere la trattativa con il Bayer Leverkusen per Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen, per il quale i Reds chiedono più di cento milioni di euro.

Nel frattempo, sempre senondo Mundo Deportivo, il Barcellona non si muoverà per Nico Williams che lo scorso anno è stato a lungo inseguito ma poi il giocatore decise di restare a Bilbao. Il rifiuto di Nico di giocare per il Barça, avrebbe raffreddato Joan Laporta e Deco in vista di quest'estate, visto che il direttore sportivo azzurro ha sempre preferito Luis Díaz a Nico. (ANSA).