Calciomercato, ecco le date di chiusura negli altri paesi

Con un post su Instagram l’Assoagenti ha fatto il riepilogo delle date del calciomercato invernale, che inizia ufficialmente oggi. Oggi, 3gennaio, inizia il calciomercato e fino alle 20.00 di lunedì 31 gennaio i club potranno depositare i contratti di acquisto o cessione. Mentre, successivamente al 31 gennaio, le società potranno solo tesserare calciatori svincolati o effettuare cessioni nei campionati in cui il calciomercato è ancora aperto. Nei quattro maggiori campionati europei, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia, la chiusura del calciomercato è fissata come in Italia il 31 gennaio. Anche in Olanda lo stop alle trattative è fissato per 31 gennaio.

Le date negli altri Paesi:

In Turchia mercato dal 12 gennaio all'8 febbraio.

In Argentina dal 24 gennaio al 23 febbraio.

In Brasile dal 1 marzo al 23 maggio.

In Cina fino al 26 febbraio.

In Russia fino al 22 febbraio.