Calciomercato, tutti i club di Serie A potranno sfruttare la mini-finestra di giugno

Attraverso i suoi canali ufficiali, la FIGC ha comunicato ufficialmente, nei giorni scorsi, le date per il calciomercato della stagione 2025/2026. La grande novità è rappresentata dalla finestra di 10 giorni a giugno creata dalla FIFA ad hoc per il mondiale per club: l’Italia ha aderito, e ricordiamo che ne potranno beneficiare tutti i club del massimo campionato, non solo Inter e Juventus che in estate parteciperanno alla nuova competizione negli Stati Uniti.

Le date del calciomercato

Per le Società di Serie A:

* dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

* dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

* dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Come nelle ultime stagioni, e come ampiamente previsto, il mercato estivo si chiuderà ancora una volta a inizio settembre e non a metà agosto. L’Italia avrebbe voluto anticipare i tempi, come pure Inghilterra e Francia: le difficoltà della Germania, e soprattutto della Spagna - alla base, fondamentalmente, un tema fiscale - hanno reso impossibile seguire quest’idea.