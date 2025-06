Calciomercato ufficialmente in corso: quanto dura la prima mini-sessione

vedi letture

Seguendo l'input della FIFA, anche la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: l'apertura è stata domenica 1° giugno 2025, e si concluderà per il 10 giugno 2025 alle ore 20:00. La seconda parte della sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si aprirà il 1° luglio e si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00.

A guidare il mercato del Milan, riportando a Giorgio Furlani amministratore delegato del club, sarà il nuovo direttore sportivo Igli Tare. I compiti del dirigente albanese non riguarderanno solamente il mercato in entrata ma anche quello in uscita, specialmente in queste prime fasi in cui ci sarà da gestire la questione Reijnders, quella dei contratti di Maignan e Theo oltre ch diversi giocatori che rientreranno dal prestito e dovranno essere adeguatamente piazzati.