Calhanoglu, brucia ancora: "Ibra? Non ha contribuito allo scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Tivibu Spor, Hakan Calhanoglu ha parlato di tante tematiche, tra cui la stagione appena trascorso. Queste le sue parole su Ibrahimovic e il messaggio mandato dallo svedese durante la festa scudetto: "E' un uomo di 40 anni, io non farei una cosa così se avessi quell'età, non ha 18 anni. Gli piace essere al centro dell'attenzione. Quest'anno non ha contributo allo scudetto, non ha praticamente giocato. Ma fa di tutto per attirare l'attenzione dei tifosi. Non mi interessa affatto, non è giusto per una persona che mi chiamava sempre quando ero a Milano, che voleva uscire a cena e andare in moto con me. Lo rispettavo e per me era così. Ha anche scritto di me nel suo libro, doveva scrivere queste cose o il suo libro sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo, è meglio non rispondere".