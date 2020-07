Calhanoglu come Robinho: serve assist in tre presenze di fila

Tra i grandi protagonisti del Milan, nelle ultime partite, sicuramente figura Hakan Calhanoglu. Nella vittoria dei rossoneri di martedì sera, il dieci rossonero è risultato decisivo servendo due ottimi passaggi per i gol di Ibrahimovic. Proprio in tema di assist, il turco ha numeri importanti: prima di Hakan Calhanoglu, l'ultimo giocatore del Milan a servire un assist in tre presenze di fila in Serie A è stato Robinho, nel 2012.