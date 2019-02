Calhanoglu, con 37 conclusioni è il rossonero che tira di più dopo Suso

In questa stagione, Hakan Calhanoglu ha messo a referto un solo gol (in Europa League). Eppure, come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore turco, con 37 conclusioni, è il rossonero che tira di più dopo Suso. Non solo: Calha è secondo soltanto allo spagnolo anche per occasioni create (51 a 57). Nonostante tutto, le prestazioni dell’ex Bayer continuano a essere insufficienti.