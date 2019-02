Hakan Calhanoglu, oggi neo ventiquattrenne, deve ritrovare la via del gol in campionato. Il turco non segna in Serie A dal 20 maggio 2018, quando realizzò un gol contro la Fiorentina e servì ben tre assist. Domenica arriverà a San Siro il Cagliari, in una sfida che potrebbe rivelarsi un'ottima occasione per sbloccarsi dopo mesi complicati.