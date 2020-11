Calhanoglu, numeri importanti in questo inizio di campionato: ha effettuato 27 passaggi chiave

Nonostante nelle ultime uscite non sia sembrato al top, l'importanza di Calhanoglu negli schemi rossoneri è una realtà chiara e inopinabile. Ad accreditare questa tesi, in particolare, arrivano numeri e statistiche relativi all'importanza del turco in termini di assist. Fin qui,infatti, il trequartista turco è il principale generatore di occasioni del campionato: ha effettuato ben 27 passaggi chiave totali 7 in più di Pellegrini e Djuricic. Di questi 27 passaggi chiave totalizzati, 14 sono arrivati da calcio piazzato (10 da corner e 4 da punizione).