Hakan Calhanoglu ha postato una storia su Instagram mentre su allena, correndo, sui campi di Milanello. "First step" (primo passo), ha scritto il giocatore rossonero, che ovviamente freme dalla voglia di tornare a giocare. Oggi non sarà a Bologna, ma domenica prossima non mancherà a San Siro in occasione della sfida contro il Crotone.