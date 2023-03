Calhanoglu su Kessie: "Amico e grande giocatore: all'Inter i campioni sono bene accetti"

MilanNews.it

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato dell'ex compagno Franck Kessie, giocatore del Barcellona, ex Milan, che è stato accostato all'Inter in vista del prossimo mercato estivo: "È un amico e un grande giocatore: qui i campioni sono sempre ben accetti. Parliamo tanto, questo è vero. Lui sa di giocare in una grande squadra, ma sa anche che l'Inter non sarebbe meno".