Camarda canta davanti ai compagni, Leao lo prende in giro. Il video

Simpatico siparietto in arrivo direttamente dagli Stati Uniti dove il Milan si sta preparando per l'inizio della stagione e dove i rossoneri giocheranno l'ultima amichevole il prossimo 6 agosto contro il Barcellona a Baltimora. Durante la cena di squadra Rafael Leao ha ripreso in video il giovanissimo attaccante Francesco Camarda invitato a cantare in quello che è diventato un vero e proprio rito di iniziazione per i nuovi giocatori nelle squadre di calcio. Il classe 2008 non è nuovo ma sta vivendo il suo primo precampionato con i "grandi" e dunque i compagni gli hanno messo un microfono in mano.

Camarda si è prodotto in una versione del celebre brano "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, puntualmente ripreso da Leao che ha condiviso il video su social prendendo boanriamente in giro il giovane compagno: "Meno male che sai giocare a calcio. Perché da cantante malissimo...". Il video: