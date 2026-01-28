Camarda si opera alla spalla destra, il comunicato ufficiale del Lecce

di Manuel Del Vecchio
fonte uslecce.it

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra.

Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico.

Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato.