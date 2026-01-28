Cruciani non ha dubbi: “Allegri sta facendo un miracolo, la gente lo attacca perchè ormai ha preso una posizione”

Durante l’ultima puntata di Numer1, podcast con Sabatini, Cruciani e Zazzaroni, ha commentato così il conduttore de ‘La Zanzara’ in merito alla partita Roma-Milan e sulla situazione attuale dei rossoneri.

“Io non capisco tutte queste polemiche anche di opinionisti giovani che ormai attaccano quotidianamente Allegri per qualsiasi cosa. Attaccare Allegri perchè nei minuti finali dice calma e non va all’assalto della Roma non è solo ridicolo ma penoso direi e nasconde il fatto che ci sono delle persone che ormai hanno preso questo andazzo, che Allegri gioca male, che non è all’altezza del Milan, perchè il Milan è quello che è, per cui ragazzi di cosa stiamo parlando. Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare. La prima in classifica è l’Inter che ha 4 attaccanti uno più forte dell’altro. Il Milan ha Fullkrug, un ragazzo in prestito, che è quello che è, un buon giocatore. Allegri sta facendo un miracolo e sta facendo quello che deve fare ossia provare a portare il Milan in Champions League. Secondo voi il possesso palla porta punti? Voi avete mai visto i punti conteggiati con il possesso palla?”