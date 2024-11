Camarda titolare a Cagliari, Fonseca: "Dopo il problema di Morata, non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sulla titolarità di domani di Francesco Camarda contro il Cagliari:

Domani gioca Abraham?

"Posso dirtelo subito perché tanto dopo mezz'ora lo saprete (ride, ndr). Domani giocherà Camarda".

Perché Camarda? È emozionato il ragazzo? Mi spiega la scelta? Come l'ha presa il ragazzo?

"Per me non è sorprendente. Lavora tutti i giorni con noi. Penso che tutti nel club credono tanto in lui, lui lavora bene e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. E lui dimostra tutti i giorni che ha qualità. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico. Morata non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Penso che Camarda in questo momento è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l'età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani".