Camarda vuole fare di nuovo la storia: può diventare il più giovane italiano a debuttare in Champions

vedi letture

Francesco Camarda può entrare nella storia un'altra volta. L'attaccante del Milan, senza Abraham e Jovic, potrebbe debuttare in Champions League a 16 anni e 226 giorni, diventando così il più giovane italiano di sempre a farlo nella competizione europea. Il record attualmente appartiene a Moise Kean, che con la Juventus esordì a 16 anni e 267 giorni, mentre in senso assoluto davanti a tutti c'è Youssoufa Moukoko. Guardando i nomi presenti nell'elenco, sarebbe quasi una garanzia su una carriera futura ad alti livelli, malgrado debba ancora dimostrare quasi tutto. Chissà quello che è il pensiero di Fonseca e se nella sua mente, anche solo per un momento, è passata l'idea di inserirlo a gara in corso.

I più giovani debuttanti nel torneo

Youssoufa Moukoko - esordio l'8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund

Lamine Yamal - esordio il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona

Celestine Babayaro - esordio il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l'Anderlecht

Rayan Cherki - esordio il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione

Alen Halilovic - esordio il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria

Youri Tielemans - esordio il 2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l'Anderlecht