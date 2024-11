Cambiano le date del calciomercato: la sessione invernale si chiuderà il 3 febbraio a mezzanotte

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato invernale, sessione nel quale il Milan cercherà di andare a rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca, soprattutto in quei reparti dove si è dimostrata essere un po' carente in questo primo trimestre di stagione.

La sessione invernale di trasferimenti, come anticipato, aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio 2025, a pochi giorni dal rientro in campo delle squadre dopo le festività natalizie. La novità sta tutta nella deadline, il giorno di chiusura per intenderci. Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato invernale 2025 si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio, a differenza invece delle iniziali informazioni che parlavo del 2.

Non è ancora neanche cominciata, ma si pronostica essere una sessione molto vivace.