Cambio nel Cagliari: niente Scuffet, fra i pali ci sarà l'esordiente Sherri

vedi letture

Quella di oggi a Cagliari sarà la partita delle prime. Oltre a Francesco Camarda, alla prima in assoluto da titolare, ci sarà un esordio anche tra le file rossoblù. Più nello specifico, stando a quanto riportato in diretta dall'esterno dell'Unipol Domus Arena di Cagliari dal collega Peppe Di Stefano, in porta per i sardi non ci sarà il solito Simone Scuffett, bensì Alen Sherri, portiere 26enne alla sua prima partita in assoluto in Serie A.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN CAGLIARI: LA TERNA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MELI - ALASSIO

IV uomo: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO